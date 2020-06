Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala dezbate, joi, exceptiile de neconstitutionalitate ridicate de Avocatul Poporului, Renate Weber, privind legea aprobarii starii de alerta. “Lucrurile sunt destul de complicate pentru ca ele deja s-au intamplat. Legea 44, despre care este vorba astazi in cea de-a doua sesizare,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta joi sesizarea Avocatului Poporului referitoare la mai multe articole din Legea 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Pe 3 iunie, Avocatul Poporului a sesizat CCR cu o exceptie de neconstitutionalitate…

- Intrebat duminica, intr-o conferinta de presa, despre declaratiile liderului PSD cu privire la sesizarea CCR pe motiv ca Guvernul a decis sa anunte Parlamentul cu privire la prelungirea starii de urgenta, fara a cere un vot din partea senatorilor si deputatilor, purtatorul de cuvant al social-democratilor,…

- Hotararea de Guvern prin care va fi prelungita starea de alerta si masurile aferente pe urmatoarele 30 de zile va fi elaborata luni sau marti, a declarat, duminica seara, premierul Ludovic Orban, transmite Agerpres. Intrebat ce se intampla daca PSD, majoritar in Parlament, voteaza impotriva prelungirii…

- Guvernul Orban pregateste prelungirea starii de alerta ca sa evite motiunea de cenzura, se spune intr-o postare a ALDE, publicata, luni, pe pagina de Facebook a partidului. „PSD nu mai vrea continuarea Klaustrofobiei ca model de guvernare a țarii! Ministrul Sanatații vrea sa ne țina și dupa 15 iunie…

- O fotografie din Guvernul Romaniei a devenit virala, vineri seara, pe rețelele de socializare. In imagine apare premierul Ludovic Orban, alaturi de vicepremierul Raluca Turcan și de mai mulți miniștri, fumand și consumand bauturi alcoolice. Practic, aceasta este prima imagine de grup, dupa adoptarea…

- Liderii politici s-au intrecut, luni, in ironii pe seama cadrului legal privind starea de alerta, chiar in Parlament, in timpul audierii premierului Ludovic Orban, care, ulterior, s-a razbunat public spunand ca li se pot da și amenzi. Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, revenit la munca,…

- Curtea Constituționala a Romaniei a decis, miercuri, ca starea de alerta ce va fi instituita incepand cu data de 15 mai este constituționala, dar ca nu poate restrange drepturi și libertați. Sedinta Curții Constituționale de miercuri dimineața s-a desfasurat in sistem videoconferinta. In sala au fost…