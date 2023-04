Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani a fost batut din greșeala in Parcul Central din Miercurea Ciuc, in noaptea de Inviere. El a fost confundat cu o alta persoana, iar cei doi agresori l-au lovit crunt chiar langa o biserica. Un barbat in varsta de 39 de ani din Miercurea Ciuc a fost agresat de doi […] Source

- Pompieri, polițisti și jandarmi vor fi prezenți in zona celor peste 10.000 de lacașuri de cult din intreaga țara, in noaptea de Inviere, fiind pregatiți sa intervina acolo unde este nevoie și in orice situații de urgența, transmite MAI.

- Anul acesta, Paștele ortodox pica pe data de 16 aprilie, intr-o zi de duminica. Drept urmare, creștinii vor merge la slujba de Inviere in noaptea de 15 spre 16 aprilie. Sarbatoarea cu cruce roșie și extrem de importanta pentru romani vine la pachet cu o serie de tradiții și obiceiuri in Noaptea de Inviere.…

- Slujba de Inviere este unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului pentru credinciosii din intreaga lume. Astfel, foarte multe persoane aleg sa participe la celebrarea Invierii in Bisericile din intreaga tara

- Mulți credincioși vor petrece Paștele la biserica. Insa, incendiile nu ocoloesc biserica. Cum riscul de incendii este mai ridicat in preajma acestei sarbatori, inspectorii de prevenire au efectuat 940 de controale la lacasuri de cult. ”Pe timpul actiunilor derulate la nivel national, au fost identificate…

- La Borșa in weekend a ars o biserica de lemn. Chiar in Duminica Floriilor, iar de atunci autoritațile locale, alaturi de parohiile și manastirile din Protopopiatul Vișeu, vor reface biserica in cel mai scurt timp posibil. Știm ca in noul lacaș de cult care va fi construit, potrivit declarațiilor facute…

- Sute de credincioși romano-catolici au umplut in aceasta seara Biserica „Sfanta Treime” de pe Șincai. Preotul protopop-paroh și capelan papal Peter Gered a oficiat aici Vigilia Pascala. Slujba religioasa din noaptea de Inviere este considerata cea mai lunga și cea mai frumoasa liturghie a anului liturgic.…

- Clotilde Armand a surprins pe toata lumea! Dupa ce o gradinița a ramas fara curent electric din cauza jocurilor ei politice, politicianul și-a facut apariția surprinzatoare la un eveniment. Din imaginile rare surprinse de paparazzii Spynews.ro se observa faptul ca a incercat sa arate ca ii pasa de copii…