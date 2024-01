“Anul 2024 va fi anul investitiilor in educatie in Sibiu, investindu-se in sistemul educational din Sibiu 100 de milioane de euro prin Planul National de Redresare si Rezilienta. De ani de zile am radiografiat cu totii problemele din sistemul de educatie, de la abandonul scolar, lipsa infrastructurii, laboratoare, sali de clasa, echipamente moderne, de la lipsa unor cladiri sigure, lipsa formarii profesorilor, adecvata pentru cerintele unei piete a muncii tot mai dezvoltate, lipsa transportului scolar si inexistenta unui invatamant profesional dual care se cupleze sistemul de educatie cu piata…