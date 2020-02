Raluca Turcan, acuzată că a trecut prin patul șefilor pentru funcție. Dezvăluiri șoc făcute de Ludovic Orban Un exemplu edificator, cel puțin in ceea ce privește politica din Romania, ar putea fi relația dintre cei doi actuali lideri, importanți, din interiorul PNL, și anume fostul și potențial, viitorul premier, Ludovic Orban și vicepreședintele partidului, Raluca Turcan. Acum, mai bine de 11 ani, Ludovic Orban arunca bomba in presa, dar și in interiorul partidului, referitor la mai tanara sa colega, Raluca Turcan. Acesta declara, la vremea respectiva ca: ”Le-am spus colegelor mele ca la liberali, doamnele pot sa-și faca o cariera politica și ca nu este necesar sa treaca prin patul nimanui pentru a… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

