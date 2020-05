Raluca Răducanu încântă medicii din spitale cu acorduri de vioară Raluca Raducanu, cunoscuta ca Fata cu Vioara de Cristal și fosta concurenta X Factor, susținuta de ONG-ul Taxiul cu Bomboane, a dat startul inițiativei de a darui ritmuri de vals celor ce trateaza zi de zi pacienți care se lupta cu noul coronavirus. Pentru cateva momente, personalul medical s-a bucurat de un recital emoționant la vioara, desfașurat in incinta spitalelor. Ideea a fost preluata și de alți artiști care s-au alaturat cauzei. Raluca a reușit sa le aduca medicilor un zambet pe buze prin intermediul unor piese vals precum: Adagio – Ave Maria, Eugeniu Doga – Gramofon sau Second waltz… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Raluca a reușit sa le aduca medicilor un zambet pe buze prin intermediul unor piese vals precum: Adagio – Ave Maria, Eugeniu Doga – Gramofon sau Second waltz – Shostakovich. Un vis: cum sa vindeci lumea cu vioara „Inca de mica visam ca o sa vindec lumea cu vioara mea, și nu orice vioara, o vioara de…

