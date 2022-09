Stiri pe aceeasi tema

- Decizie inedita in justiția din Romania. Un bucureștean trebuie sa ii plateasca unui vecin daune morale in valoare de 10.000 de euro, plus cheltuieli de judecata, pentru obiceiul de a da muzica tare, dar și pentru ca a provocat și alte zgomote deranjante.

- Judecatorii Tribunalului Olt l-au condamnat pe Gheorghe Dinca la 30 ani de inchisoare in „dosarul Caracal” in care este acuzat de trafic de persoane, viol, omor și profanare de cadavre in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si a Luizei Melencu. Decizia instanței nu este definitiva. Rechizitoriul DIICOT…

- ”In urma controlului mixt intreprins miercuri la un punct de tip fast-food situat pe raza municipiului Alba Iulia, apartinand unui lant de supermarket-uri, inspectorii DSP Alba au incheiat vineri, 16 septembrie 2022, un proces-verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare. Procesul-verbal a fost…

- In urma apelului, la fata locului s-a prezentat cel mai apropiat echipaj de politie, din care facea parte insa si politistul in cauza, relateaza Ziarul de Iași .Nervos, barbatul a intrat in casa refuzand sa discute cu politistii pe motiv ca el ceruse sa vina altcineva.Ca urmare, barbatul a fost amendat…

- Magistratii prahoveni au condamnat, vineri, doi tineri la pedepse de 15 ani si patru luni de inchisoare, respectiv 14 ani de internare intr-un centru de detentie, ei fiind gasiti vinovati de uciderea unui adolescent de 13 ani. Trupul tanarului a fost gasit in casa unuia dintre agresori, avand peste…

- Procesul traficantilor de etnobotanice de pe Sararie s-a reluat in fata Curtii de Apel. Atat traficantii, a caror clientela era din randul liceenilor de la colegiile din Copou, cat si procurorii au declarat apel impotriva sentintei pronuntate de Tribunal, primul termen desfasurandu-se ieri. Magistratii…

- Irinel Columbeanu este implicat intr-un scandal de zile mari, dupa ce Enel l-a dat in judecata pentru faptul ca fostul milionar nu și-ar fi platit facturile la energie electrica, dupa ce i-a luat foc vila pe care o deținea la Isvorani. Fostul soț al Monicai Gabor a calculat cați bani ar avea de luat…

- In urma cu aproximativ un an, dupa ce in 2018 a fost declarat de CNSAS colaborator al Securitații iar in 2020 “eticheta” a ramas definitiva, Alexandru Uiuiu a dat in judecata Ministerul Culturii, dupa ce l-a destituit din funcția de director al Direcției Județene pentru Cultura Bistrița-Nasaud, post…