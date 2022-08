Orașul celor 7 coline va gazdui, in perioada 2-4 septembrie, ediția a 38-a a intrecerii automobilistice de tradiție din Iași. Așteptarea se apropie de final pentru piloți, copiloți, arbitri, oficiali FRAS și, nu in ultimul rand, pasionați de motosport pentru ca pana la ediția din acest an a Raliului Iașului Resonance au ramas doar 15 zile. Organizatorii au pregatit multe noutați pentru concursul de la inceputul lunii septembrie. Una dintre acestea este desfașurarea celor 9 probe pe parcursul a 3 zile, de vineri pana duminica. SuperSpeciala de la Rapa Galbena, atat de așteptata de toata lumea,…