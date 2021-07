Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul fetitei in varsta de 5 ani, cu dizabilitati de dezvoltare, din satul Gavanesti, comuna Sageata, judetul Buzau, care a fost data disparuta joi seara, a fost scos sambata din apa raului Buzau, pe teritoriul judetului Braila, au informat reprezentantii ISU Braila. Conform sursei citate, in zona…

- Raisa, fetița disparuta joi seara, a fost gasita moarta, in albia raului Buzau, in urma survolarii zonei cu elicopterul. „Cadavrul recuperat din albia raului Buzau, in județul Braila, a fost identificat ca aparținand minorei de 5 ani și 7 luni, din Gavanesti, a carei dispariție a fost semnalata de parinții…

- UPDATE: Cadavrul micuței ar fi fost gasit in localitate braileana Gradiștea. Deznodamant tragic, in cazul dispariției Raisei. Astazi, un cadavru de mici dimensiuni a fost zarit de un polițist din elicopter, in albia raului Buzau, in județul Braila. Informația a fost facuta publica pe grupul voluntarilor…

- Alarma a fost data joi seara, in jurul orei 9.30. Raisa Florentina, in varsta de 5 ani si 7 luni, a disparut de acasa, din localitatea Gavanesi, comuna Sageata. Parintii ei au sunat la 112 si imediat a...

- Sute de polițiști și jandarmi au rascolit zona, ajutați de caini de urma si de un elicopter. Operațiunea s-a desfașurat si pe timp de noapte. Pentru ca locuința copilei se afla in apropierea raului Buzau, in zona a fost adusa și o barca pneumatica pentru cautari, iar un elicopter MAI a survolat zona.…

- Deznodamant tragic, in cazul dispariției Raisei. Astazi, cadavrul a fost zarit de un polițist din elicopter, in albia raului Buza, in județul Braila. „In cadrul activitaților de cautare din cursul acestei zile, in urma survolarii spațiului aerian, a fost observata pe cursul raului Buzau, in județul…

