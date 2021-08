Stiri pe aceeasi tema

- Rafinaria Petromidia a fost amendata de Garda de Mediu Constanta cu suma de 100.000 de lei, in urma incendiului din urma cu o luna, in care trei persoane si-au pierdut viata. Garda de Mediu amendase deja Petromidia cu 50.000 de lei pentru acelasi eveniment, acum sanctiunile fiind pentru ca nu s-au luat…

- Garda de Mediu Constanța a anunțat marți ca a amendat cu 100.000 de lei Rafinaria Petromidia Navodari pentru ca nu a luat masurile necesare pentru prevenirea poluarii in timpul lucrarilor de revizie ca urmare a exploziei din 2 iulie, incident soldat cu trei decese, potrivit G4media . Petromidia a mai…

- Rafinaria Petromidia a fost amendata cu 50.000 de lei in urma incendiului in care au murit doua persoane. Garda de Mediu l-a calificat drept “accident major”. „In data de 2 iulie, pe platforma Petromidia – Uzina Rafinarie s-a produs un accident la una dintre instalatii, constand intr-un incendiu, generat…

- Garda de Mediu Constanta a aplicat luni o amenda de 50.000 de lei in urma incendiului de la Rafinaria Petromidia. De asemenea, comisarii Garzii de Mediu au precizat ca au impus masuri referitoare la identificarea factorilor care au dus la declansarea incendiului. „Incendiul s-a manifestat violent, cu…

- Garda de Mediu Constanta a anuntat, luni, ca a aplicat o amenda de 50.000 de lei in urma incendiului de la Rafinaria Petromidia. De asemenea, comisarii Garzii de Mediu au precizat ca au impus masuri referitoare la identificarea factorilor care au dus la declansarea incendiului. Garda de Mediu…

- Garda de Mediu Constanta a transmis luni, printr-un comunicat de presa, ca in 2 iulie, pe platforma Petromidia – Uzina Rafinarie, s-a produs un accident la una dintre instalatii, constand intr-un incendiu, generat de o explozie la un echipament. “Incendiul s-a manifestat violent, cu flacara puternica…

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata la Iasi, ca reprezentanti ai Garzii Nationale de Mediu vor merge la Navodari pentru a investiga cauzele incendiului de la Rafinaria Petromidia, scrie News.ro . „Cei de la Mediu merg acolo si investigheaza. Ieri (vineri – n.r.), primul lucru pe care l-am facut…

- Garda de Mediu Dolj și-a luat rolul in serios și la recomandarile comisarului șef, Octavian Berceanu a devenit proactiva. prin urmare, reprezentanții GM Dolj au ajuns miercuri in localitatea doljeana Bechet. Trebuie precizat ca in urma cu o saptamana, șeful Garzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu…