Sistemul sanitar din Romania nu a fost niciodata pregatit pentru o astfel de pandemie, a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Alexandru Rafila a aratat, marți, in cadrul unei conferințe, ca „pandemia ne-a reamintit fragilitatea unora dintre cele mai importante sisteme create de om, sistemele de sanatate. Sistemul de sanatate din Romania nu a fost conceput și pregatit pentru a face fața unei crize precum pandemia de Covid-19”. Rafila a explicat ca in Romania a existat o fluctuație intre masurile de izolare la inceputul pandemiei și masurile preventive slabe, in cel de-al patrulea val:…