Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, afirma ca premierul Cițu se va consulta cu el insuși pe tema organizarii Congresului PNL, pentru ca el este și președintele CNSU. Rafila denunța o abordare superficiala din partea guvernului. „M-a și amuzat, dansul a spus ca in…

- "NU condiționați accesul elevilor la procesul de invațamant in funcție de vaccinare! Cerem guvernului sa renunțe la ideea total greșita, prin care elevii nevaccinați ar urma obligatoriu cursurile online, in cazul in care apar cazuri de COVID intr-o clasa. O astfel de abordare, enunțata ca scenariu de…

- PSD cere Guvernului sa renunte la ipoteza in care elevii nevaccinati urmeaza obligatoriu cursurile online, in cazul in care apar cazuri de COVID-19 intr-o clasa. „O astfel de abordare, enuntata ca scenariu de ministrul Educatiei, este profund discriminatorie si incalca dreptul fundamental…

- Cu aproape o luna inainte de inceperea noului an școlar, pe masura ce se discuta frecvent despre situația generata de noul coronavirus, dar și despre campania de vaccinare la nivel național, profesorul Alexandru Rafila, parlamentar PSD și reprezentant al Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații,…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații și deputat PSD, susține ca valul patru al Covid-19 va aduce o noua creștere a numarului de infecții, dar și a celui al deceselor cauzate de noile variante al virusului. „E foarte greu sa spun cum va arata, dar in mod evident,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a adaugat doua noi antiinflamatoare pe lista medicamentelor recomandate pentru tratamentul impotriva COVID-19, relateaza miercuri dpa, citat de Agerpres. Organismul ONU, cu sediul la Geneva, a publicat marti seara recomandari pentru tocilizumab si sarilumab.…

- Fostul reprezentant al Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca bolnavii Covid – 19, nevaccinați, se pot infecta cu tulpina indiana deoarece imunitatea data de boala variaza intre trei si sase luni. Intrebat duminica, la emisiunea Insider Politic, daca bolnavii nevaccinați,…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, medicul Alexandru Rafila, nu știe daca un al patrulea val al pandemiei de coronavirus va „lovi” Romania, insa se așteapta la o creștere a numarului de cazuri in urmatoarea perioada, informeaza Prima TV, citata de News.ro.Deputatul PSD a explicat…