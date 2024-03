Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat luni, despre prezenta plosnitelor in scolile din Sectorul 5 ca nu crede ca insectele au o informatie pana unde este sectorul 5 si de unde incepe, de exemplu, sectorul 4, precizand ca in mod evident, este vorba de asigurarea conditiilor igienice in scoli.…

- Eu nu cred ca ploșnițele au așa o informație pana unde este Sectorul 5 și de unde incepe, de exemplu, Sectorul 4”, spune Alexandru Rafila, dupa ce elevii din Sectorul 5 stau luni acasa pentru dezinsecția in școli. Combaterea acestor insecte se face prin masuri igienice.Ploșnițele nu știu pana unde…

- In urma cu cateva minute s-a incheiat intalnirea delegației din partea serviciilor de ambulanța cu ministrul Sanatații, dr. Alexandru Rafila, la care au fost discutate problemele ridicate de sindicaliști inca de la debutul protestului, in noiembrie 2022. Este vorba de creșteri salariale, condițiile…

- Peste 600 de reprezentanți ai PES activists Romania au pornit campania Anti-Ro-Exit printr-o rezoluție prin care subliniaza avantajele apartenenței Romaniei la UE. Județul Bistrița-Nasauda fost reprezentat de Andrei Bratfalean. Peste 600 de reprezentanți ai PES activists Romania și membri ai Partidului…

- Avand in vedere ca zilele și orele ii sunt numarate, nu de cațiva politruci, ci de un intreg sector de cetațeni nemulțumiți de cum este administrat sectorul 2. Primarul „stalpișor” aproba o comisie de negociere, cu un președinte din „orgada” lui, adica oameni subordonați direct lui și atenție, inchiriaza…

- In aceasta saptamana și saptamana viitoare se vor plati integral 10,3 milioane de lei, reprezentand plata investițiilor pentru cele 143 de cereri de finanțare din PNRR depuse pana la finele lui 2023, a anunțat ministrul Alexandru Rafila. ”Avem banii disponibili si pot sa va spun ca in aceasta saptamana…

- Fostul ministrul al Sanatații, Florian Bodog, a ținut sa-i dea o replica senatoarei PNL care a afirmat ca Alexandru Rafila fuge de responsabilitați in contextul crizei din Sanatate.„Doamna Nicoleta Pauliuc, senator penelist, știe ca se apropie alegerile și a pornit cu sorcova prin sat. Altfel…

- Potrivit unui nou Ordin semnat de ministrul Sanatații, durata de organizare a unui concurs de ocupare a posturilor din sistemul de sanatate se reduce de la 90 de zile la 30 de zile lucratoare. ”Toate posturile de medici solicitate, peste 2.500, sunt scoase la concurs. Ca sa lamurim un lucru care a aparut…