- Un fost fotbalist din Spania care se ascundea in Romania este acuzat ca ar fi fraudat peste 300 de cetațeni spanioli, cauzand un prejudiciu de 10 milioane de euro. A fost arestat atat in Romania cat și in Spania, dar acum este cercetat in libertate. Daniel Molina, in varsta de 29 de ani, este considerat…

- Protestatarii cer reguli mai stricte pentru țarile terțe in ceea ce privește siguranța alimentara și standardele de calitate. Fermierii au cerut din nou ca autoritațile europene sa asigure o concurența corecta și egala pe piața prin tarife și taxe pe importuri. De asemenea, fermierii se revolta fața…

- Un cetațean ucrainean cautat in Austria pentru infracțiuni informatice a fost prins in Suceava. Sambata. in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, județul Suceava, s-a prezentat pentru a intra in Romania un cetațean ucrainean.

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in aprilie 2024, de 11.471 persoane, in crestere cu 184 de persoane comparativ cu luna anterioara, cei mai multi (5.621) fiind beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala…

- Un tanar de 22 de ani, cautat la nivel internaționa, a fost reținut de autoritațile din Romania, la Bihor. Pe numele sau a fost emis un mandat european de arestare, fiind anchetat intr-un dosar de ucidere din culpa in Franța.

- Patru persoane urmarite pentru furt, lovire si alte violente, infractiuni rutiere si talharie, au fost aduse in tara vineri, din Germania, Elvetia, Spania si Polonia. Trei dintre ele sunt condamnate la pedepse cu inchisoarea cuprinse intre un an si sase luni si peste 8 ani de inchisoarea, iar pe numele…