- Romania are in stocuri aproximativ 8,5 milioane de doze de vaccin anti-COVID, anul acesta va primi inca pe atat, iar in 2023 are contractate alte 19 milioane de doze. Ministrul Sanatatii spune ca spera ca negocierile sa duca la scaderea cantitatilor care vor fi livrate, Alexandru Rafila atragand atentia…

- Medicii Adrian Marinescu de la Spitalul Matei Balș din Capitala și Violeta Briciu de la Spitalul de Boli Infecționase din Cluj-Napoca au explicat de ce este recomandat ca toți adulții sa se vaccineze cu doza a patra impotriva COVID. Cei doi specialiști susțin ca nu exista niciun risc, fiindca doza…

- Un numar de 339 de persoane au mers luni, 16 mai, sa se imunizeze cu doza a patra de vaccin impotriva COVID - prima zi in care s-a administrat aceasta in Romania, a anunțat marți RO Vaccinare, platforma naționala de informare cu privire la vaccinarea anti-COVID.Vaccinarea cu cea de-a patra doza se face…

- Romanii de peste 18 ani pot face, incepand din 16 mai, a patra doza de vaccin anti-COVID cu serul de la Pfizer BioNTech, a anunțat, miercuri, Ministerul Sanatații. Vaccinarea se face la cerere, in centrele de vaccinare și cabinetele medicilor de familie. Potrivit MS, administrarea dozei a patra de vaccin…

- Romanii de peste 18 ani pot face, incepand din 16 mai, a patra doza de vaccin anti-Covid cu serul de la Pfizer BioNTech, anunța miercuri Ministerul Sanatații. Vaccinarea se face la cerere, la cabinetele medicilor de familie.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila , a dat noi informații legate de doza 4 de vaccin anti-COVID. Detaliile oferite de acesta vin in contextul in care au aparut tot mai multe date legate de administrarea dozei a patra de vaccin anti-COVID-19. Doza a patra in Romania este opționala, a explicat ministrul…

- „Trebuie sa gasim impreuna mecanismul prin care sa putem sa compensam vaccinurile, mai ales pentru persoanele cu boli cronice, si as spune nu numai, pentru ca discutam despre vaccinarea adultului si o componenta importanta este educatia si informarea persoanelor adulte referitor la veridicitatea vaccinarii…

