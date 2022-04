Comentand disputa pe care o are cu șeful SMURD, Alexandru Rafila a afirmat ca informația a fost incorect lansata in spațiul public.“Exista o confuzie deliberata care se lanseaza pe piata. Medicina de urgenta este o specialitate medicala, situatia de urgenta este cu totul altceva. (...) Medicina de urgenta inseamna ca exista un corp medical calificat, format din medici de specialitate medicina de urgenta si asistenti medicali care lucreaza in serviciile de ambulanta si in unitatile de primiri urgente. Aceste 2 structuri sunt finantate integral de catre Ministerul Sanatatii, iar coordonarea, in…