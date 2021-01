Stiri pe aceeasi tema

- Un sfert din totalul angajatilor din Romania sunt eligibili pentru etapa a doua a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. Administratia centrala, invatamantul si industria alimentara au cea mai mare pondere ca numar de angajati dintre domeniile „cheie”, potrivit Mediafax.

- Despre amanarea președintelui Klaus Iohannis in a doua etapa a vaccinarii, Alexandru Rafila crede „ca a fost o chestiune de ormalitate. Daca s-ar fi vaccinat prima data, era o discuție ca de ce nu s-a vaccinat cand ii venea randul. Intotdeauna in Romania exista interpretari, exista doua tabere, n-aș…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost imunizate impotriva coronavirusului, cu vaccinul Pfizer BioNTech, 17.846 de persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic…

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, acuza ca numeroși medici rezidenți nu au fost incluși in campania de vaccinare, care a inceput pe 27 decembrie. ”Ma bucur ca a inceput campania de vaccinare impotriva virusului SARS-CoV-2, iar personalul medical se afla in prima categorie aleasa pentru a beneficia de…

- Campania de vaccinare anti-COVID incepe duminica, la ora 9:00 in doua spitale din Bucuresti si in alte opt spitale din tara, dar si in mai multe state europene. Prima persoana vaccinata in Romania ar urma sa fie un cadru medical de la Institutul ”Matei Bals” din Capitala.

- Un om care se vaccineaza împotriva COVID-19 începe sa dezvolte imunitate dupa aproximativ 14 zile de la momentul injectarii primei doze. Cu toate acestea beneficiile se obțin dupa 7 zile de la administrarea celei de-a doua doze, a spus coordonatorul campaniei…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a declarat, luni, ca imediat dupa Craciun ar putea incepe campania de vaccinare anti-coronavirus. Conform premierului interimar, campania de vaccinare anti-coronavirus ar putea incepe in Romania pe data de 27 decembrie. „Avem tot ce ne trebuie astfel incat sa putem…

- Campania de vaccinare anti COVID din Romania va fi coordonata de dr. Valeriu Gheorghița in varsta de 38 de ani și care din anul 2012 lucreaza la Spitalul Militar Central ,,Dr. Carol Davila", absolvind in anul 2006 Universitatea de Medicina și Farmacie din Targu Mureș, acum UMFST. Locotenent colonel…