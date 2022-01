Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca „este aproape imposibil” ca o persoana sanatoasa, care nu s-a vaccinat, sa nu se infecteze cu tulpina Omicron, avand in vedere gradul ridicat de transmisibilitate al acestei tulpini. „La gradul de transmisibilitate al acestei tulpini Omicron,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca in urma cu o zi a fost facut cel mai mare numar de teste pentru depistarea SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei. "Am ajuns la 90.000 de teste intr-o zi, estimez ca aceasta crestere a testarii va continua, vom ajunge, cred, pana la finalul saptamanii…

- Rata de reproducere a SARS-CoV-2 a ajuns la 1,7, cel mai mare nivel inregistrat in țara noastra de la debutul pandemiei, avertizeaza Al. Rafila.„In momentul de fața ne aflam in mod evident pe un trend crescator și ramane sa vedem in zilele urmatoare care va fi evoluția. Speram sa se stabilizeze dar…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, 16 decembrie, ca exista o varianta tehnica privind certificatul digital COVID, elaborata la nivelul Institutului National de Sanatate Publica, insa aceasta trebuie discutata in coalitie, iar apoi votata in Parlament, informeaza Agerpres.Alexandru…

- Cei doi pacienți confirmați cu varianta Omicron a SARS-CoV2 – o femeie in varsta de 48 de ani din județul Brașov și un barbat in varsta de 59 de ani din județul Vaslui, repatriați pe 30 noiembrie din Africa de Sud – sunt in stare foarte buna. Unul dintre ei este asimptomatic, iar celalalt are simptome…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri ca nu exclude sa existe deja in Romania un prim caz de infectare cu noua tulpina Omicron, mentionand ca poate fi vorba de persoane care au calatorit si nu se stie nimic despre ele, relateaza Agerpres. Intrebat daca dupa primul caz de infectare…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a admis, vineri, ca exista posibilitatea ca in Romania sa fi aparut deja primul caz de infectare cu noua tulpina Omicron a coronavirusului. Oficialul a precizat ca ar putea fi vorba nu neaparat de romanii aduși din Africa de Sud și din Maroc, ci de persoane infectate…