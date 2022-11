Stiri pe aceeasi tema

- Ar lua in calcul actualul ministru al Sanatații, Alexandru Rafila, eventualitatea de a intra in cursa electorala pentru cea mai inalta funcție in stat? Nu e prima oara cand ministrul este intrebat de presa pe marginea acestui subiect, daca are in vedere o candidatura la functia de presedinte al Romaniei,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca, desi este o mare onoare pentru oricine sa candideze pentru functia de presedinte al Romaniei, el nu este dornic sa candideze si nici nu se afla pe vreo lista a PSD, aratand ca in partid va exista o competitie in acest sens.

- ”Am spus un lucru si as dori sa il repet, am spus ca trebuie sa existe doua elemente, primul este sa ai sprijinul politic al unui partid si nu se pune problema in acest moment, pentru ca mai sunt cel putin doi ani pana la aceste alegeri. Si avem multe alte lucruri de facut si eu am foarte multa treaba…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca, desi este o mare onoare pentru oricine sa candideze pentru functia de presedinte al Romaniei, el nu este dornic sa candideze si nici nu se afla pe vreo lista a PSD, aratand ca in partid va exista o competitie in acest sens, anunța News.ro.…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a pledat din nou, luni, ca medicina de urgența sa treaca in coordonarea ministerului pe care il conduce, spunand ca este anormal sa nu existe coerența in ceea ce privește repartizarea fondurilor pentru unitațile de primiri urgențe (UPU). Rafila a fost intrebat,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a explicat ca intotdeauna l-a ”laudat” pe seful DSU, Raed Arafat, dar ca,dupa parerea sa, medicina de urgenta ar trebui sa fie coordonata de Ministerul Sanatatii, informeaza News.ro. Intrebat duminica seara, la Antena 3, daca este in regula cu Raed Arafat, ministrul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca in acest moment nu are in proiect candidatura la Presedintia Romaniei, dar daca PSD va considera ca ar putea fi candidat, el nu ar avea „nicio problema legata de o astfel de decizie”. „Candidatura la prezidentiale din partea PSD, a spus foarte clar domnul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca in acest moment nu are in proiect candidatura la Presedintia Romaniei, dar daca PSD va considera ca ar putea fi candidat, el nu ar avea „nicio problema legata de o astfel de decizie”, informeaza Agerpres. „Candidatura la prezidentiale din partea PSD,…