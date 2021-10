Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Alexandru Rafila demonteaza acreditarea ideii ca virusul Delta este mai agresiv la copii, ca s-au inregistrat, in acest val 4, mai multe cazuri grave la cei sub 18 ani, argumentand, astfel, ca in continuare, școlile trebuie ținute deschise. “S-a incercat acreditarea acestei idei si continua…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit intr-o suburbie din Milano. Opt persoane ar fi murit, conform agențiilor de presa, care citeaza surse din cadrul anchetei care se desfașoara la fața locului. Se pare ca atat pilotul cat și copilotul erau romani. Avionul, un Pilatus PC12 inmatricualt YR-PDV, a…

- Timișoara este primul mare oraș din țara care intra in carantina totala. Rata de infectare a ajuns la 7,65 la mia de locuitori. Autoritațile vor decide inchiderea școlilor, a restaurantelor și restricționarea circulației. Autoritațile au 48 de ore la dispoziție pentru a intruni Comitetul Județean pentru…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat, joi, hotararea prin care propune urmatoarele masuri: fara certificat verde pentru copiii pana in 12 ani, carantina de noapte in weekend de la incidența de 6 la mie doar pentru nevaccinați, accesul la restaurantele din malluri cu certificatul…

- Timișoara se apropie de o rata a infectarii de 5 cazuri la mia de locuitori, astfel ca orașul intra, incepand din acest sfarșit de saptamana, in carantina de noapte. Masura se aplica doar in zilele de vineri, sambata și duminica, potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Timișorenilor…

- Pensia anticipata nu va mai putea fi cumulata cu salariul nici la societațile comerciale, potrivit Guvernului. Ministrul de Finanțe Dan Vilceanu nu a fost de acord cu aceasta propunere, de cumul a pensiei anticipate cu salariul, pe care ministrul Muncii Raluca Turcan o avea pentru ședința de azi a Guvernului.…

- Azi, 1 August a intrat in vigoare noua lista a statelor considerate cu risc epidemiologic. Grecia, una dintre destinatiile de vacanta preferate de romani, a fost inclusa pe lista rosie, ca urmare a cresterii incidentei. Monaco, Maldive sunt și ele pe lista roșie. Lista a intrat in vigoare la miezul…