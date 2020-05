Stiri pe aceeasi tema

- La data de 16.05.2020, situatia la nivelul judetului Alba este urmatoarea: 276 de persoane depistate pozitiv, 195 persoane de vindecate, 18 decese (la persoane care sufereau și de alte afecțiuni) persoane in carantina – 180; persoane iesite din carantina – 896; persoane izolate la domiciliu – 181; persoane…

- WASHINGTON. Donald Trump a anuntat marti ca suspenda finantarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Presedintele a spus ca, in timp ce SUA au impus restrictii de calatorie asupra Chinei in primele etape ale focarului, OMS s-a opus.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti seara, ca spitalele inca au capacitate de primire a bolnavilor infectati cu coronavirus si ca pe Terapie Intensiva sunt ocupate aproximativ jumatate din paturi. 36 de pacienti sunt ”pe monitor si intubatie”. Si premierul Ludovic Orban a dat asigurari…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit, marți, la Realitatea Plus, despre criza provocata de epidemia de coronavirus."Romanii din Diaspora au ințeles ca nu trebuie sa vina acasa și le mulțumesc. A scazut numarul de romani care se intorc in țara. Se vede și in numarul celor care sunt in carantina…

- "Peste 30% din economie este afectata" Premierul Ludovic Orban. Foto: gov.ro Capacitatea de testare pentru noul coronavirus este acum de aproximativ 2.500 de teste zilnic, urmând ca în curând sa se depaseasca 3.000 de testari, a afirmat joi seara premierul Ludovic Orban. El…

- Certificatele de situatie de urgenta, necesare accesului firmelor la facilitati decise de Guvern in contextul pandemiei de coronavirus, ar urma sa fie acordate doar celor care au ca activitate principala transport, turism, HORECA, organizari de evenimente, publicitate, invatamant privat si activitati…

- Italia este cea mai afectata tara europeana. Bilantul deceselor in urma pandemiei de coronavirus a crescut duminica la 1.809, iar numarul cazurilor confirmate a ajuns la 24.747, noteaza Reuters.

- Cresterea economica pe plan global ar putea fi afectata semnificativ din cauza epidemiei virusului Covid-19, avertizeaza Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (OECD), anunța MEDIAFAX.Expertii OECD au revizuit in scadere cresterea economica la nivel mondial in 2020, fiind estimata…