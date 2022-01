Stiri pe aceeasi tema

- Un martor la accidentul in care o fetita a murit, lovita de o masina a Politiei, sustine ca politistul care se afla la volanul autospecialei ar fi mers la copila care zacea pe caldaram si ar fi verificat daca aceasta misca, impingand-o cu piciorul. O femeie care pretinde ca a fost martora la ceea ce…

- Va fi vaccinarea obligatorie in Romania? Ministrul Sanatații: „Din punctul meu de vedere nu va fi, ar trebui lucrat mai mult pe informare” Va fi vaccinarea obligatorie in Romania? Ministrul Sanatații: „Din punctul meu de vedere nu va fi, ar trebui lucrat mai mult pe informare” Alexandru Rafila, ministrul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila (PSD), crede ca masca neagra purtata de ministrul Apararii, Vasile Dincu (PSD), duminica, la Constanta, in cadrul ceremoniei de sosire din misiune a unei nave militare, este una textila. Incepand de sambata, romanii nu mai au voie sa poarte maști textile, ci doar…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a confirmat, miercuri seara, la Antena 3, ca certificatul va fi introdus dupa o creștere de 3 saptamani consecutive cu o rata de 1,5 ori. „Facem o lege cadru și acel certificat intra in vigoare intr-un anumit moment”, a mai spus Alexandru Rafila. Știrea inițiala:…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus, joi, ca nu exclude ca la secvențiere, cele trei cazuri de infectare venite din Africa de Sud sa fie infectare cu noua tulpina Omicron. „Așteptam rezultatele. Sigur ca nu e exclus sa fie și noua tulpina, pentru ca, in mod evident, din zona din care vin persoanele…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat, luni seara, la Antena 3, ca in opinia sa intrarea social-democraților la guvernare, intr-o formula de guvern tehnic, ar duce la rezolvarea actualei crize politice si sanitare. Rafila a fost intrebat daca un Guvern PNL-PSD-UDMR este o solutie pentru Romania,…