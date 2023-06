Rafila, atacat în termeni duri la întâlnirea Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer „Mi-aș fi dorit ca domnul ministru Rafila sa fie suficient de barbat sa fie prezent la aceasta intalnire și sa va priveasca in ochi. Și sa va explice de ce e totul amanat pe o perioada nedeterminata. Am sentimentul ca suntem in legenda meșterului Manole. Ce construim ziua se naruiește noaptea”, a declarat senatoarea Nicoleta Pauliuc la o conferința organizata de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer - dupa ce ministrul Sanatații a vorbit de un nou plan de combatere a cancerului, la 7 luni dupa adoptarea prin lege a celui in vigoare la acest moment. CITESTE SI Partidul lui Șoșoaca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SIlui Șoșoaca…

Stiri pe aceeasi tema

- Bolnavii sunt ademeniți pe internet cu false medicamente. Escrocii folosesc imaginea unui cardiolog, ca sa obțina credibilitate și inventeaza un institut medical pe seama caruia pune descoperirea și dezvoltarea unei substanțe, la randul ei fictive, scrie marți Digi24. Recomandarea ministrului Sanatații…

- Peste 1.000 de copii se nasc anual cu malformatii cardiace, din acestia 600 sunt operati in Romania prin proceduri chirurgicale, iar alti 200 prin proceduri interventionale si alti aproximativ 120 de copii cu urgente majore merg in strainatate, a declarat vineri ministrul Sanatatii.

- Romanii sunt pe primul loc in UE la consumul de alcool și zahar. Doua treimi dintre romani sunt supraponderali. Specialiștii spun ca principala cauza este lipsa politicilor de prevenție in domeniul sanatații, conform Digi24. Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana la consumul de alcool. Statisticile…

- Nicoleta Pauliuc a atras atenția, intr-o postare pe Facebook, referitor la decizia ministrului Sanatații de a „bloca implementarea Planului Național pentru combaterea și prevenirea cancerului”. Senatoarea PNL a precizat ca mesajul sau nu este o „poziționare politica, ci un semnal de alarma”.

- Intrucat Romania este pe locul intai in Uniunea Europeana la consumul de antibiotice, ministrul Sanatații a declarat ca ia in calcul ca aceste medicamente sa nu mai poata fi eliberate nici macar pe baza de prescripție simpla. ”Prescrierea de antibiotice trebuie sa fie potrivita cu boala, in sensul…

- In combaterea erorii și a minciunii este nevoie de patru calitați și anume: curajul de a spune adevarul, ințelepciunea de a-l recunoaște, arta de a comunica realitatea și judecata de a alege momentul potrivit in care sa o faci. Astazi, mai mult ca niciodata este nevoie ca adevarul sa iasa la suprafața,…

- In combaterea erorii și a minciunii este nevoie de patru calitați și anume: curajul de a spune adevarul, ințelepciunea de a-l recunoaște, arta de a comunica realitatea și judecata de a alege momentul potrivit in care sa o faci. Astazi, mai mult ca niciodata este nevoie ca adevarul sa iasa la suprafața,…

- Un sondaj „din interiorul PNL”, dezvaluit de Newsweek Romania , arata ca, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 29% dintre alegatori ar vota cu PSD, 21% cu AUR și numai 20% cu PNL. Purtatorul de cuvant al liberalilor a negat veridicitatea acestor procente. Cea mai importanta concluzie…