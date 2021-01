Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal (34 de ani, 2 ATP) a atins un reper ieșit din comun, dupa ce in noiembrie 2020 batuse recordul lui Jimmy Connors, de 789 de saptamani consecutive intre primii zece din lume. Ibericul a ajuns la 800 de saptamani, ceea ce inseamna mai mult de 15 ani, mai exact 5.600 de zile. Sau 134.400…

- Tenismenul spaniol Raafel Nadal inregistreaza saptamana consecutiva cu numarul 800 in Top 10 ATP, un record, informeaza site-ul oficial al Asociatiei Jucatorilor Preofesionisti, potrivit news.ro.Performanta lui Nadal reprezinta mai mult de 15 ani petrecuti intre primii zece jucatori ai lumii: 5.600…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal a stabilit o noua performanta in acest final de an, devenind al treilea jucator, incepand din 1973, clasat timp de 800 de saptamani consecutive in Top 20 ATP, dupa americanul Jimmy Connors si elvetianul Roger Federer, scrie presa internationala de specialitate. Nadal,…

- Spaniolul Rafael Nadal a intrat, luni, în saptamâna cu numarul 800 în care ocupa un loc între primii 20 de jucatori profesionisti din lume.El este al treilea jucator care înregistreaza aceasta performanta, de la introducerea clasamentului ATP, în 1973, dupa elvetianul…

- Tenismenul sarb Novak Djokovici inregistreaza, incepand de luni, saptamana cu numarul 300 ca lider al clasamentului jucatorilor profesionisti, informeaza ATP. El este al doilea tenismen care atinge aceasta borna, dupa Roger Federer. Djokovici are sanse sa bata recordul elvetianului, de 310…

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal, numarul 2 mondial, a devenit, luni, jucatorul cu cele mai multe saptamani consecutive in Top 10 ATP, 790, depasindu-l pe americanul Jimmy Connors, 789, informeaza atptour.com, potrivit news.ro.Citește și: EXCLUSIV DOSAR Peste 20 de intalniri intre ofițerul 'MILIONAR'…

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal, numarul 2 mondial, a devenit, luni, jucatorul cu cele mai multe saptamâni consecutive în Top 10 ATP, 790, depasindu-l pe americanul Jimmy Connors, 789, informeaza atptour.com.Nadal, 34 de ani, se afla neîntrerupt între primii zece jucatori…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, care a reusit, miercuri, victoria cu numarul 1.000 din cariera sa, la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, a explicat aceasta reusita prin faptul ca intotdeauna si-a pastrat motivatia si pasiunea, informeaza AFP. Nadal, care si-a trecut in cont, recent, al…