Raed Arafat: Vaccinarea reduce riscul formelor grave de Covid-19. Cât ne protejează de varianta indiană ”Pana acum, din ce date avem, vaccinurile au o eficienta variabila. Da, sunt studii care arata, unele poate mai putin sau mai mult, dar nu inseamna ca nu au efect si nu sunt eficiente. Acest lucru se analizeaza de catre oamenii de stiinta. Daca vor trebui adaptari, daca va trebui suplimentarea de doze cu anumite modificari. Acest lucru o sa il vedem. La acest moment, vaccinarea protejeaza si reduce sansa sa ai o forma grava, inclusiv fata de varianta indiana, din ce stim. Daca lucrurile stiintifice vin cu alte informatii, pentru ca se fac studii, pot sa apara oricand studii noi, atunci se va adapta… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, miercuri, ca, potrivit datelor existente, vaccinarea protejeaza si reduce riscul unei forme grave de COVID-19, inclusiv in cazul tulpinii indiene a SARS-CoV-2, anunța Agerpres. "Pana acum, din ce date avem, vaccinurile…

- Un nou set de masuri de relaxare intra in vigoare de la 1 iunie, dupa cum a anunțat premierul Florin Cițu dupa ședința de guvern. De la 1 iunie intra in vigoare noi masuri de relaxare, care au fost anunțate oficial de Guvern. Principalele masuri vor fi urmatoarele, dupa cum arata Libertatea : Numarul…

- Autoritațile au anunțat noi masurile de relaxare ce vor fi aplicate din 15 mai, iar printre acestea se numara și libertatea de a organiza evenimente private, atat in spații deschise, cat și in spații inchise. Șeful DSU, Raed Arafat, spune insa ca el nu ar participa inca la o petrecere in spațiu inchis,…

- Raed Arafat avertizeaza ca nu trebuie sa tragem prea devreme concluzia ca „gata, am scapat” și atunci sa se renunțe și la vaccinare. Șeful DSU spune ca este greșit, și ca in acest fel, dublat și de nerespectarea masurilor de protecție, trendul poate sa se inverseze oricand. „Riscul cel mai important…

- Raed Arafat, șeful DSU, a declarat marți seara, 11 mai, la Digi24, ca romanii trebuie sa continue sa se vaccineze anti-COVID-19 și sa considere Cel ca țara a revenit la normalitate dupa ce toate județele au revenit in scenariul verde. ”Vaccinarea este cel mai important act pentru a menține aceasta situație…

- Un studiu efectuat in randul personalului sanitar al Hospital Infantil Saint Jude (SUA) sugereaza ca vaccinarea impotriva COVID-19 se asociaza si unui numar mai mic de infectii asimptomatice, potrivit unui studiu publicat in Journal of the American Medical Association, relateaza EFE, preluata de Agerpres.…

- Varianta de coronavirus descoperita in India este mai contagioasa si are caracteristici care ar putea reduce eficienta vaccinurilor, contribuind la accelerarea epidemiei in India, a avertizat sambata responsabila stiintifica a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Soumya Swaminathan, potrivit AFP,…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 anunța populația ca in acest moment se face un UPDATE important al aplicației de programare. Mai exact... se implementeaza in sistem Listele de așteptare in vederea celei de a III-a etape de vaccinare la nivel național:…