- Dupa saptamani intregi in care s-au intalnit pentru a stabili candidatul comun, coalitia PSD – PNL a decis ca medicul Catalin Cirstoiu nu este potrivit pentru Primaria Capitalei, au declarat surse politice pentru Observator. Managerul Spitalului Universitar nu a reusit sa inlature suspiciunile cu privire…

- "Pentru ca Piedone sa fie sigur de caștig - uita-te și la mișcarile lui Ciolacu - Cirstoiu trebuie sa fie retras.Pai nu-lu lasa Pahonțu, Iohannis, hai ca sa nu mai bagam un general. (Iohannis - n.r.) are nevoie de el in cursa ca sa nu ciștige Piedone, sa caștige Nicușor Dan, candidatul lui. SONDAJ devastator…

- Edilul general, Nicusor Dan, afirma ca PSD incepe sa se delimiteze de Catalin Cirstoiu, candidatul coalitiei la Primaria Capitalei, si sustine ca acest lucru corespunde cu orientarea electoratului PSD "catre Cristian Popescu Piedone".

- Discuțiile contradictorii din coaliție il scot din sarite pe președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a comentat, de la Consiliul European, scandalul posibilei eliminari a lui Catalin Cirstoiu din lista cu candidați la Primaria Capitalei.

- "Stati sa isi anunte candidatura si pe urma discutam. Va amintiti pe cine votati acum mai multi an si pe urma nu s-a mai prezentat. Una peste alta ca sa nu fiu foarte evaziv. Cred ca coalitia, pana in momentul acesta, a facut pasi buni si a gasit un candidat bun”, a afirmat Klaus Iohannis, intrebat…

- "Am aflat din presa chiar in timpul unui eveniment foarte important pentru Alianta PSD-PNL la care am lansat candidatul nostru la Primaria Capitalei, in persoana profesorului doctor Catalin Cirstoiu. (...) Nu este decat un alt gest politicianist care a venit sa incerce sa opreasca un eveniment foarte…

- Reuniți in ședința de luni a coaliției de guvernare, liderii PSD și PNL au decis sa participe in alegerile locale din 9 iunie, in București, cu un candidat comun pentru primaria municipiului București. De asemenea, se va merge pe liste comune de consilieri, dar și cu candidați comuni pentru funcțiile…