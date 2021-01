Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat , a declarat, la Antena 3, ca deși unele țari ar putea sa condiționeze participarea la unele evenimente de vaccinarea anti-COVID, in Romania nu se va aplica o astfel de „discriminare”. „E posibil sa fie unele intalniri internationale sa iti…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, la Antena 3, ca il deranjeaza jignirile care i se aduc de cand este implicat in deciziile guvernamentale pentru combaterea pandemiei de coronavirus, dar incearca sa nu se coboare la nivelul acestora. Arafat a facut referire și…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, sambata, la Antena 3, ca il deranjeaza jignirile care i se aduc de cand este implicat in deciziile guvernamentale pentru combaterea pandemiei de coronavirus, dar incearca sa nu se coboare la nivelul acestora. Arafat a facut…

- Dana Budeanu a declarat joi seara, la Antena 3, ca in opinia sa „fatalaul anului” este seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. „Nu ma așteptam de la nația asta, eu nu am crezut ca suntem atat de fatalai, sunt șocata efectiv. Sa ieși in parc sa vezi pe toata lumea cu…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, anunța ca este posibil ca dupa sarbatorile de iarna și Anul Nou sa creasca numarul persoanelor infectate cu Covid-19. „Este posibil sa avem creșteri dupa Anul Nou, dupa 10-15 ianuarie”, a declarat Raed Arafat, la Antena 3. Oficialul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a afirmat vineri ca nu exista discutii pentru impunerea unor noi masuri sanitare suplimentare, dar a indemnat populatia sa respecte restrictiile existente pentru ca acestea previn raspandirea chiar si a noii tulpini. „Nu avem discutii…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a vorbit despre recomandarile pentru petrecerile de Craciun și Revelion. Raed Arafat, spune ca romanii ar trebui sa respecte cu strictețe regulile de protecție sanitara și sa limiteze cat mai mult deplasarile și intalnirile cu persoane…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat, in ce privește evoluția epidemiei, ca este posibil ca peste zece zile Romania sa aiba intre 5.000 si 7.000 de noi cazuri de imbolnaviri cu Covid-19 deoarece raspandirea comunitara a virusului este foarte extinsa. „Daca nu se…