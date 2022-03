Raed Arafat: România va dona 11 ambulanţe Ucrainei Șeful DSU Raed Arafat anunța ca Romania va dona Ucrainei, aflata in plin razboi, 11 ambulanțe. “Este o hotarare care acorda sprijin Ucrainei prin donarea a 11 ambulante de urgenta si de transport din rezerva serviciilor de ambulanta si a Serviciului Mobil de Reanimare si Descarcerare. Din pacate, nu putem da ambulante noi pentru ca toate sunt pe fonduri europene, nu pot fi donate, si nu au trecut inca 5 ani. Din cauza asta, dam ambulante care sunt ceva mai vechi, dar ne asiguram ca aceste ambulante sa fie operationale, functionale, impreuna cu toate echipamentele din dotare”, a declarat Arafat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania doneaza Ucrainei 11 ambulante de urgenta si de transport, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, vineri, la Palatul Victoria. "Este o hotarare care acorda sprijin Ucrainei prin donarea a 11 ambulante de urgenta si de transport din rezerva serviciilor de ambulanta…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), a anunțat vineri in cadrul unei conferințe de presa desfașurate la Guvern ca s-a luat decizia donarii catre Ucraina a 11 ambulanțe. Acestea provin din fondul de rezerva al serviciilor de ambulanța teritoriale și al SMURD. ”Nu putem…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) a anunțat vineri in cadrul unei conferințe de presa desfașurate la Guvern ca s-a luat decizia donarii catre Ucraina a 11 ambulanțe. Acestea provin din fondul de rezerva al serviciilor de ambulanța teritoriale și al SMURD. ”Nu putem…

- Guvernul de la Bucuresti va trimite in Ucraina o noua transa de ajutoare Foto: gov.ro România trimite noi ajutoare Ucrainei. Reunit ieri într-o noua sedinta de urgenta, executivul a decis, totodata, sa modifice legislatia pentru a le putea asigura refugiatilor ucraineni…

- Președintele Comisiei parlamentare comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI, senatorul PNL de Mureș, Cristian Chirtes, a anunțat ca astazi, de la orele 13.30, directorul Serviciului Roman de Informatii (SRI), Eduard-Raul Hellvig, este…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat marți, la Antena 3, ca Romania s-a pregatit pentru primirea de refugiați ucraineni in cazul unui razboi cu Rusia. CITESTE SI BREAKING NEWS Ședința pe tema energiei la Guvern: Doi miniștri PSD au prezentat noul mecanism de decontare a facturilor pentru…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat sambata ca “Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment”, dar a precizat ca tara “trebuie sa fie pregatita pentru consecintele unui posibil conflict de la granita Ucrainei”. “Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment. Romania…

- 16 decembrie, incepand cu ora 11.00, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Nicolae BODE, și secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat, impreuna cu reprezentanți ai autoritaților publice locale vor participa la activitatea organizata cu ocazia implinirii a…