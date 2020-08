Stiri pe aceeasi tema

- Patru medici epidemiologi au demisionat de la DSP București, din cauza volumului prea mare de munca. Anunțul a fost facut de directorul adjunct al instituției, Florentina Iacob, in direct la Digi24, unde a fost facut și un experiment legat de cat de rapid este preluat apelul unui om care suna la Direcția…

- Patru medici epidemiologi au demisionat de la DSP Bucuresti, din cauza volumului prea mare de munca, a anuntat, vineri seara, la Digi 24, directorul adjunct al institutiei, Florentina Iacobi. Seful DSU, Raed Arafat, a afirmat ca demisiile sunt sub semnul intrebarii, data fiind situatia de criza sanitara…

- Patru medici epidemiologi au demisionat de la DSP Bucuresti, din cauza volumului prea mare de munca, a anuntat, vineri seara, la Digi 24, directorul adjunct al institutiei, Florentina Iacobi. Seful DSU, Raed Arafat, a afirmat ca demisiile sunt sub semnul intrebarii, data fiind situatia de criza sanitara…

- Cand lucrezi intr-un domeniu in care pot aparea aspecte imprevizibile, nu ai cum sa spui „Mi-am programat concediu, daca nu imi dați, am plecat și nu mai vin”, a comentat vineri seara, la Digi24, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat.

- "Primaria Sectorului 4 a retras autorizatia de functionare a Pietei Resita, ca urmare a rezultatelor unui control complex desfasurat sambata, 25.07.2020, de catre Politia Locala si Directia de Sanatate Publica Bucuresti, care au descoperit o serie de abateri grave, sanctionate de Legea nr. 55/2020,…

- Esecul cu Universitatea Craiova si egalul cu Astra nu le-au picat bine sefilor de la CFR Cluj. Dan Petrescu se bucura in continuare de sustinerea clubului, chiar daca a pierdut primul loc in clasament. Antrenorul mai are contract la CFR pana in 2022, potrivit Mediafax.Citește și: Ne intoarcem…

- Sectia de Chirurgie a Spitalului municipal din Targu Secuiesc a fost inchisa dupa ce doi medici au fost diagnosticati cu COVID-19, informeaza conducerea institutiei. "In data de 8 iunie, trei medici din cadrul sectiei de Chirurgie generala au prezentat simptome (febra, simptome digestive) dupa care…

- Intr-un comunicat dat publicului luni dupa-amiaza, Ministerului Sanatații explica ce va face cu batranii, dupa ce a gasit intr-un centru din București 75 de persoane confirmate cu COVID-19: ”Cohortarea suspecților”.Cohortarea, dupa testare, a suspecților in saloane/dormitoare și izolarea lor, pana la…