Raed Arafat prezintă situația reală a cazurilor de coronavirus din România: Nu vă lăsați influențați de pareri și dezinformări Potrivit șefului DSU, numarul cazurilor de coronavirus s-a deteriorat, iar ultimele numere ar putea prezice un dezastru. „Din graficile de mai jos se vede clar cum, in ultimele zile, situatia infectiilor cu SARS-COV2 si in mod deosebit numarul cazurilor active s-a deteriorat. Graficul arata cum numarul cazurilor active incepe sa creasca dupa o perioada mai lunga de scadere continua. Era de asteptat ca masurile de relaxare sa duca la astfel de situatie insa depinde de noi daca cresterea se va mentine sub control sau nu”, a scris șeful DSU pe facebook. Totodata, acesta face apel la romani sa respecte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

