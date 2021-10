Stiri pe aceeasi tema

- Situație critica la Spitalul Tg. Carbunești din județul Gorj, dupa ce instalația de oxigen a cedat, vineri dimineața. In spitalul suport COVID-19 sunt internați peste 150 de pacienți. 15 pacienti de la Sectia ATI au fost trecuti pe tuburi de oxigen, in ambulante „Instalația de oxigen a clacat. Pacienții…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca Romania ar putea sa se situeze pe un platou de cazuri Covid-19, in jurul numarului de 15.000 de cazuri pe zi. Situația o sa fie mult mai clara zilele urmatoare. „Situația e in dinamica. Evoluția din ultima saptamana ne arata o creștere. Am avut și o cifra…

- Curtea Spitalului Universitar din București este plina de ambulanțe care aduc tot mai mulți pacienți infectați cu COVID. Situația este critica, deoarece unitatea sanitara nu mai are niciun loc liber in secții, nici in cele normale, nici in cele de terapie intensiva. Bolnavii ajung in unitațile de primiri…