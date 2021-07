Raed Arafat: Nu vorbim despre discriminare dacă se limitează accesul celor nevaccinați în anumite locații Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat miercuri ca limitarea accesului in anumite locatii al persoanelor nevaccinate anti-COVID ar putea fi o solutie „intermediara” inchiderii spatiilor respective, in cazul cresterii incidentei, sustinand ca nu este vorba de discriminare. „Eu va dau un exemplu: daca avem cresterea incidentei, de exemplu, peste 3 la mie si masura care era luata inainte era sa inchidem restaurantele in interior, ca sa nu inchizi restaurantele in interior poate vii cu o solutie intermediara prin care sa spui: da, le lasam in interior, dar cu o conditie: cei care intra acolo sunt cei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

