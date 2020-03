Raed Arafat: Instituţiile publice, obligate să decaleze programul pentru angajaţi Institutiile publice vor fi obligate, incepand de joi, sa-si decaleze programul de lucru pentru angajati, astfel incat acestia sa inceapa activitatea la trei ore diferite, pentru evitarea aglomerarii transportului public si reducerea riscului de infectii, a anuntat, miercuri, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.



"S-a votat recomandarea decalarii de catre entitatile private, inclusiv operatorii economici cu un numar de peste 99 de angajati, a programului de lucru, pentru persoanele care se deplaseaza cu mijloacele de transport in comun. Recomandarea se aplica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni dimineata a fost din nou aglomeratie la metroul bucurestean, la ora de varf cand oamenii merg la munca. Raed Arafat ceruse Metrorex solutii ca sa fie evitate aglomerarile majore.Cu toate ca seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a cerut solutii pentru evitarea…

- Autoritatile au interzis, incepand de azi, in contextul prevenirii unei raspandiri a coronavirusului in Romania, activitatile publice la care participa mai mult de 1.000 de persoane, fie intr-o incinta, fie in aer liber, publice sau private, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta,…

- Autoritatile au interzis de duminica, in contextul prevenirii unei raspandiri a coronavirusului in Romania, activitatile publice la care participa mai mult de 1.000 de persoane, fie intr-o incinta, fie in aer liber, publice sau private, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU),…

- Autoritatile au interzis de duminica, in contextul prevenirii unei raspandiri a coronavirusului in Romania, activitatile publice la care participa mai mult de 1.000 de persoane, fie intr o incinta, fie in aer liber, publice sau private, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta DSU…

- Autoritatile au INTERZIS de astazi, in contextul prevenirii unei raspandiri a coronavirusului in Romania, activitatile publice la care participa mai mult de 1.000 de persoane, fie intr-o incinta, fie in aer liber, publice sau private, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU),…

- Autoritatile au interzis de duminica, în contextul prevenirii unei raspândiri a coronavirusului în România, activitatile publice la care participa mai mult de 1.000 de persoane, fie într-o incinta, fie în aer liber, publice sau private, a anuntat seful Departamentului…

- Președintele organizației județene a PSD, senatorul Ioan Stan, a explicat printr-un comunicat de presa ca demersurile pentru achiziționarea elicopterului necesar zonei montane a județului Suceava au fost facute de Guvernul social democrat și de Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența…

- Secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), transeaza disputa publica iscata pe tema transferului in Bulgaria a unui pacient ars, in 2016, in timpul mandatului lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sanatatii. Arafat dezvaluie ca transferul respectiv a fost…