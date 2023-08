Raed arafat. Inca o persoana a decedat in urma exploziilor de la Crevedia Secretarul de stat Raed Arafat anunta ca s a inregistrat un nou deces, in urma incendiului de la Crevedia.Acum a fost confirmat de catre colegii de la Floreasca inca un deces. Dar nu vreau sa zic inca un deces din cauza arsurilor, pentru ca primul deces, din pacate, a fost sotul doamnei care e decedat si care a facut infarct miocardic la fata locului. Si nu era ars. Acolo a decedat din cauza infarctului. De data asta pot sa spun ca din cauza arsurilor, primul deces. Este sotia celui care a deced ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

