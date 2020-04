Raed Arafat, despre relaxarea măsurilor după data de 15 mai: Posibil să ne trezim cu o creştere bruscă "Vor incepe masurile de relaxare de la 15 mai, dar vor fi treptate. Faptul ca incep masurile de relaxare asta nu inseamna ca nu trebuie sa fim precauți. Se relaxeaza unele lucruri, dar cetațenii trebuie sa fie mult mai responsabili. Eu vreau ca populația sa ințeleaga ca relaxarea dupa 15 mai nu inseamna ca a trecut riscul sau pericolul. Daca nu respectam regulile și nu respectam masurile de igiena e posibil sa ne trezim cu o creștere brusca a cazurilor. Cand incep masurile de relaxare, respectarea unor reguli trebuie sa fie și mai scrista pentru populație, pentru a limita raspandirea… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "Masca de protecție, obligatorie in spațiile publice inchise, dupa 15 mai" Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. VIDEO: Declarație de presa a președintelui Klaus Iohannis. TEXTUL integral. Klaus Iohannis: Buna ziua! Dragi români, așa vom arata dupa 15 mai în…

- Condițiile impun scaderea numarului de cazuri și decese, dar și asigurarea ca focarele nu pot reizbucni. Citește și: Masca si manusile devin obligatorii in spatiile publice din Timisoara "Perspectiva ridicarii primelor restricții este data de 15 mai. Dar exista niște condiții: sa avem…

- Mai este foarte puțin pana la inceperea Sarbatorilor Pascale! Raed Arafat le-a transmis un mesaj romanilor, in contextul pandemiei de coronavirus, explicandu-le de ce este important sa stam in casa de Paște și de ce trebuie sa respectam recomandarile autoritaților.

- Potrivit lui Arafat, este posibil ca romanii sa fie un pi reticenți la calatoriile peste hotare imediat dupa ce se vor ridica restricțiile „Este posibil sa existe o relaxare a calatoriilor in scop turistic, dar tot limitat va fi dreptul de a ieși din țara. Eu cred ca in primul rand oamenii nu vor calatori.…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat, sambata, ca este foarte posibil ca starea de urgenta decretata in contextul pandemiei de COVID-19 sa fie prelungita cu inca o luna, decizie care ar putea fi luata in cursul acestei saptamani. „Daca vorbim de starea de urgenta,…

- Autoritatile se pregatesc sa anunte prelungirea starii de urgenta, cu inca o luna. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, pe 16 martie, instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, timp de 30 de zile. Raed Arafat, secretarul de stat din MAI pentru situatii de urgenta, spune ca nu crede ca pana…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat, sambata, ca este foarte posibil ca starea de urgenta decretata in contextul pandemiei de COVID-19 sa fie prelungita cu inca o luna, decizie care ar putea fi luata in cursul saptamanii viitoare, scrie Agerpres. “Daca vorbim…

- Autoritațile lucreaza la mai multe scenarii legate de raspandirea coronavirusului in Romania, de la trierea bolnavilor pana la limitarea participarii la adunarile publice, astfel incat festivaluri precum Untold ar putea fi anulate, a afirmat luni Raed Arafat, la emisiunea Marius Tuca Show, anunța…