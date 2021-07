Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua persoane ranite grav in urma exploziei de la centrul de deseuri din Popesti-Leordeni si internate la Spitalul Clinic de Urgenta ''Bagdasar-Arseni'' ar urma sa fie transferate la spitale din strainatate. Vineri, la Spitalul Clinic de Urgenta 'Bagdasar-Arseni' au fost adusi doi pacienti…

- Autoritațile vor decide cat și cum relaxeaza restricțiile de la 1 august in funcție de evoluția epidemiologica, a declarat vineri seara, la Digi 24, directorul Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. „Daca impactul este major pe spitale și pe ATI și crește mortalitatea, abordarea va…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, vineri seara, ca cei cinci raniti in explozia si incendiul de la centrul de reciclare din Popesti-Leordeni sunt in stare grava, avand si leziuni ale cailor respiratorii.

- Zece persoane au fost ranite, in urma unui incendiu puternic la o hala de reciclare din Popești Leordeni.Un utilaj a luat foc, iar flacarile s-au extins rapid. Potrivit primelor informații, la fața locului acționeaza opt autospeciale de stingere și șapte echipaje SMURD.Incendiul a fost lichidat. Acesta…

- Cele doua persoane ranite in explozia de vineri de la Rafinaria Petromidia, internate la spitalul Floreasca din Capitala, vor fi transferate la o clinica de specialitate din strainatate. Transferul se va face cu sprijinul autoritatilor, acordul medicilor si la solicitarea familiilor acestora, a transmis…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, duminica, faptul ca cei doi pacienți cu arsuri in urma exploziei de la rafinaria Petromidia, din Navodari, vor fi transferați, cel mai probabil luni, in strainatate. „Am discutat atat cu ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, cat și cu secretarul de stat, Raed Arafat. Am…

- Cei doi angajați de la Petromidia, cu arsuri grave in urma accidentului de vineri, vor fi transferați luni in strainatate. Anunțul a fost facut de primul – ministru Florin Cițu care susține ca mutarea se face in urma demersurilor sale. „In decursul zilei de ieri (sambata, n.r.) m-am interesat de starea…

- KMG International a anuntat ca starea celor doi raniti cu arsuri de la Rafinaria Petromidia, internati in Bucuresti, este stabila, iar ei ar putea fi transferati la o clinica de specialitate din Europa, primind acordul medicilor in acest sens. KMG International a transmis duminica, printr-un comunicat…