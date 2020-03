Raed Arafat cere populatiei sa ramana in casa, dupa ce multi romani au iesit la plimbare si gratare

Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, secretar de stat in MAI și șef al Departamentului pentru Situații de Urgența, a transmis ca in aceasta perioada ramanerea acasa este extrem de importanta. Raed Arafat a facut un apel la cetateni, dupa ce vremea frumoasa i-a scos din case pe romani."Mai multe persoane au sunat sa spuna ca…

- Secretarul de stat Raed Arafat anunta - intr-o conferinta de presa - o serie de masuri de recrutare a elevilor si studentilor din sistemul de invatamant sanitar, dar si a medicilor rezidenti, in vedere mobilizarii lor in lupta cu coronavisrului. Iata principalele masuri anuntate de Raed Arafat:…

- Va prezentam, în continuare, masurile dispuse de Raed Arafat, prin care se încearca limitarea raspândirii infecțiilor cu coronavirus, în România. "Secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgența dispune: Art.1 Toate structurile…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor de Interne și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), raed Arafat, a anunțat ca perioada in care școlile din Romania raman inchise s-ar putea prelungi.In cadrul unei intervenții la Realitatea Plus, Raed Arafat a vorbit despre situația in care…

- Secretarul de stat la Ministerul de Interne, Raed Arafat, a anunțat, duminica, ca ”varful” infecțiilor de coronavirus va fi atins in Romania de Paște (19 aprilie, Paștele ortodox).Șeful departamentului Situații de Urgența din cadrul MI a mai precizat ca, dupa o periada de ”acalmie”, virusul va reveni…

- Secretarul de stat Raed Arafat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a recomandat, vineri, in contextul situatiei generate de raspandirea coronavirusului, ca toate activitatile legate de organizarea si desfasurarea turneului final al Campionatului European de fotbal EURO 2020 la Bucuresti…

- Secretarul de stat Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), apara angajații din inspectoratele de situații de urgența, dar menționeaza ca nu va fi de acord „cu incalcarea legislației și cu favorizarea unor persoane pe baza de rudenie sau pe orice alta baza”. Șeful DSU…

- Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul de Interne, din fruntea Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a facut mai multe precizari la final de 2019, cu privire la zborurile efectuate de catre salvatori cu elicopterele din dotare, pentru a veni in ajutorul victimelor."Dupa ce au aparut in mass…