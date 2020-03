"Orice pacient poate fi suspicionat, chiar daca nu exista testarea la nivelul UPU. Pacientul care are alta patologie se va interna in spitalul la care s-a prezentat sau la un spital stabilit de DSP.Refuzul unui pacient cade sub incidența penala. Atragem atenția managerilor și medicilor ca pacienții nu pot fi refuzați pentru ca nu exista confirmare sau infirmare COVID-19", a declarat Raed Arafat.”Am emis 4 ordine ale comandantului acțiunii.Primul: stabilește anumite reguli pentru internarea pacienților. Dupa semnalarea faptului ca s-a intarziat internarea, am decis sa emitem un ordin care stabilește…