Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat, sambata, ca ne confruntam cu riscul raspandirii mai rapide din cauza noii tulpini care devine predominanta peste tot, de aceea toate localitatile tarii sunt monitorizate si unde se impun masuri locale sau zonale de carantina acestea…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat, sambata, ca ne confruntam cu riscul raspandirii mai rapide din cauza noii tulpini care devine predominanta peste tot, de aceea toate localitatile tarii sunt monitorizate si unde se impun masuri locale sau zonale de carantina…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, spune ca momentan nu se pune problema unui nou lockdown in Romania. „In primul rand pregatirea este prin a evita apariția valului 3, prin respectarea regulilor, respectarea purtarii maștii, respectarea masurilor care sunt recomandate la…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca autoritațile nu au in intenție de a impune un lockdown generalizat in Romania și a anunțat ca se va vaccina anti-COVID-19, relateaza B1 TV. Raed Arafat a precizat ca dupa Anul Nou se vor lua masuri doar in zonele in care ”este…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca de astazi va incepe distribuirea primelor teste rapide antigen in Unitatile de Primiri Urgente si Camerele de Primiri Urgente ale spitalelor. Rezultatul unui astfel de test este gata in 15 minute. Arafat spune ca la nivel european…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat miercuri seara, la Digi24, ca de joi va incepe distribuirea primelor teste rapide antigen in Unitatile de Primiri Urgente si Camerele de Primiri Urgente ale spitalelor din țara. Arafat a afirmat ca a scazut numarul testelor…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca de joi va incepe distribuirea primelor teste rapide antigen in Unitatile de Primiri Urgente si Camerele de Primiri Urgente ale spitalelor, acestea urmand a da rezultate in 15 minute. Arafat a explicat ca la nivel european…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, spune ca in localitațile din județul Ilfov rata incidenței cazurilor de coronavirus este in continuare ridicata, in ciuda faptului ca a fost instituta carantina, pentru ca acestea se afla ”la limita cu Bucurestiul, este un pic mai…