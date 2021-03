Stiri pe aceeasi tema

- Un timisorean declarat fan Sosoaca l-a amenintat cu moartea pe seful DSU, Raed Arafat. El a afirmat ca are un topor, o ranga si o lopata pregatite pentru Arafat. Interventia vine a doua zi dupa ce Diana Sosoaca a anuntat ca vine sa “elibereze” Timisoara de sub dictatura “nazistului” Dominic Fritz.…

- Barbatul din Alba Iulia care l-a amenintat cu moartea pe seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a fost internat la Psihiatrie. Decizia a fost luata de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, la propunerea DIICOT. Raed Arafat a depus plangere la DIICOT dupa ce barbatul…

- Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, a avut miercuri o intalnire cu ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, care si-a exprimat sprijinul pentru redeschiderea stadioanelor pentru public, urmand sa aiba discutii pe aceeasi tema cu ministrului Sanatatii, Vlad…

- Politistii din Iasi au deschis o ancheta, dupa ce senatorul AUR, Diana Sosoaca, a facut o petrecere la un restaurant. Evenimentul a fost transmis live pe pagina de Facebook a Dianei Sosoaca. Senatoarea i-a facut dedicatii lui Raed Arafat, iar pe imagini se vad mai multe persoane care danseaza si canta.…

- Dumitru Luca, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre vacanțele din 2021 in strainatate fara masuri restrictive, dupa ce specialiștii spun ca cei care se vaccineaza vor avea imunitate de peste jumatate de an. Vorbim cu Dumitru Luca…

- Avocatul Minodora Ion, din cadrul Baroului Constanta, a transmis astazi un mesaj pe Facebook, dupa ce, seara trecuta, Curtea de Apel Bucuresti i a dat castig de cauza in procesul intentat sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, legat de purtarea mastii in spatiile publice…

- Secretarul de stat Raed Arafat i-a atentionat, joi, pe romani sa nu cumpere medicamente de pe internet sau de la persoane necunoscute, potrivit Agerpres. Raed Arafat face apel la populatie sa nu achizitioneze medicamente de pe internet sau de la persoane necunoscute și recomanda oamenilor sa mearga…