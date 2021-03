Secretarul de stat Raed Arafat a semnat, aseara, ordinul de carantinare zonala pentru localitațile Timișoara, Dumbravița, Ghiroda, Moșnița Noua și Giroc. Decizia este valabila din 08 martie, ora 00,00 pana in 22 martie, ora 00,00. La momentul intrarii in vigoare a acestui document, inceteaza ordinele prin care s-a instituit, anterior, carantina doar pentru Dumbravița și […] Articolul Raed Arafat a semnat ordinul de carantinare a Timișoarei și a localitaților limitrofe. Toate restricțiile care intra in vigoare de la miezul nopții a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .