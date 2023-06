Stiri pe aceeasi tema

- Episodul din aceasta seara, din data de 30 iunie 2023, a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, le-a adus pe concurente in fața lui Radu Valcan, care le-a cerut sa aleaga cu cine vor sa mearga la date. Dupa ce au ales, Cristina a avut o reacție neașteptata și s-a retras in camera, apoi a inceput sa planga.…

- Episodul din data de 30 iunie 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, le-a adus pe concurente in momentul in care au fost nevoite sa aleaga ispitele masculine cu care vor sa mearga la date. Fetele s-au intalnit cu Radu Valcan și au ales exact ce au simțit. Ei bine, ispita Romeo a anunțat ca nu dorește…

- Episodul din aceasta seara, din data de 30 iunie 2023, a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, a adus atat momente bune in emisiune, cat și momente deranjante. Concurenții s-au intalnit cu Radu Valcan și au discutat despre cele intamplate cu doar o seara in urma. A fost momentul in care Maria și Livia…

- Fanii emisiunii Insula Iubirii sezonul 7 au ocazia sa vada imagini exclusive de la primul bonfire al baieților. Un moment surprinzator a fost atunci cand Iulian Clonț i-a cerut ceva neașteptat lui Radu Valcan.

- Episodul din data de 29 iunie 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, a adus un bonfire plin de emoții pentru concurentele emisiunii și asta pentru ca acestea au vazut fel și fel de imagini cu partenerii lor și ispitele feminine. A fost momentul in care Ana Maria a putut vedea imagini cu Marius,…

- In ediția din aceasta seara de la Insula Iubirii, sezonul 7, fetele au vizitat vila baieților, acolo unde vor petrece cele 21 de zile alaturi de ispite. Partenerele lor au ramas uimite de atunci cand au observat ca baieții au paturi matrimoniale.

- Intalnire neașteptata la „Insula Iubirii”, sezon 7. Emisiunea incepe chiar in aceasta seara, la Antena 1, cu o surpriza de zile mari, protagoniști fiind un concurent din cuplu și o ispita. „Insula Iubirii”, locul unde concurentii afla inca din primele momente ca nu pot fi decat autentici, ca nimic nu…

- Etapa a 7-a din play-off va incepe sambata seara, cu meciul Farul - Rapid, va continua duminica seara, cu CFR - CSU Craiova și se va inchide luni, cu FCSB - Sepsi. Deși, teoretic, are parte de cel mai slab adversar, dar și cel mai neatractiv in același timp, FCSB a primit o veste neașteptata in perspectiva…