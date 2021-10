Radu Țoancă a contestat la prefectură votul cu repetiție din Consiliul Local Timișoara prin care s-au majorat taxe și impozite Consilierul local Radu Țoanca de la PSD a contestat hotararea privind taxele și impozitele in Timișoara pe anul 2022. Acesta a promis acest lucru ieri in plenul consiliului local. „Astazi am contestat la Instituția Prefectului Timiș proiectul de Hotarare privind stabilirea taxelor și impozitelor pe anul 2022. Am atașat plangerii dovada primului vot (12 pentru și […] Articolul Radu Țoanca a contestat la prefectura votul cu repetiție din Consiliul Local Timișoara prin care s-au majorat taxe și impozite a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Consilierul local Radu Țoanca a contestat, miercuri, la Prefectura Timiș, hotararea care a stabilit valoarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2022, la Timișoara. Proiectul a fost votat de doua ori, marți seara, intr-o ședința maraton de șase ore, cu girul alesului renegat de PNL Raul Ambruș.

