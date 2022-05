Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare va putea iesi, luni, din inchisoare. Fostul primar al Constantei si fratele sau, fostul deputat Alexandru Mazare, au cerut o permisie pentru a merge in aceasta dupa-amiaza la funeraliile din Mamaia-Sat. Mama lor, Gabriela Victoria Mazare, a murit saptamana trecuta, la Spitalul din Constanta,…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare si fratele sau, fostul parlamentar Alexandru Mazare, condamnati la noua ani de inchisoare, respectiv trei ani de inchisoare, au primit acceptul din partea penintenciarelor unde sunt incarcerati sa participe la inmormantarea mamei lor. Fii la curent…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare si fratele sau, fostul parlamentar Alexandru Mazare, condamati la noua ani de inchisoare, respectiv trei ani de inchisoare, au facut cerere la penitenciarele unde sunt incarcerati pentru a fi prezenti la inmormantarea mamei lor. Cererea urmeaza sa fie analizata…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, si fratele sau, fostul parlamentar Alexandru Mazare, au facut cerere la penitenciarele unde sunt incarcerati pentru a fi prezenti la inmormantarea mamei lor.Conform RomaniaTV.ro, cererea urmeaza sa fie analizata de cate o comisie, iar cei doi frati vor afla…

- Fratii Radu si Alexandru Mazare, aflati in prezent in inchisoare, vor fi adusi sub escorta la inmormantarea mamei lor, au declarat surse din sistemul penitenciar pentru Stirile PRO TV.Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare este in doliu dupa ce mama acestuia, Gabriela Victoria Mazare s…

- Mazare a fost condamnat, marți, la 3 ani de inchisoare cu executare și confiscarea a 80.000 de euro. Fostul edil al Constanței a fost achitat. Ambii au fost cercetați in dosarul privind construcția cartierului de locuințe sociale Henri Coanda. „In cursul zilei de astazi, polițiști din cadrul Serviciului…

- Alexandru Mazare, fratele fostului primar al Constanței, Radu Mazare, a fost condamnat, marți, la 3 ani de inchisoare in dosarul locuințelor sociale. Decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție este definitiva.

- Alexandru Mazare, fratele fostului primar PSD al Constanței, Radu Mazare, a fost condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare cu executare și 5000 de lei amenda penala in scandalul legat de mita pentru cartierul Henri Coanda din Constanța. Este vorba de apelul in procesul in care el si fratele sau au…