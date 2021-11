Radu Oprea: Vrem să introducem irigaţiile în PNRR Radu Oprea a fost intrebat, marti, la Profit News, ce inseamna faptul ca PSD doreste sa optimizeze PNRR si a raspuns: ”Daca reusim sa introducem irigatiile in acest PNRR si pe o argumentatie foarte solida, foarte buna, in conformitate cu mecanismul care este deja cunoscut de aplicare al Planului National de Redresare si Rezilienta poate fi un succes pentru tot arcul guvernarii, dar in primul rand pentru fermierii romani si pentru noi cetatenii care vrem produse bune, corecte pe mesele noastre”. Proiectul privind strategia pentru irigatii in Romania nu va fi finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR),… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

