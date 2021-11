Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt capitole - Finante, Munca, Justitie, Economie, mai e putin si la Sanatate si cam acestea ar fi. (...) Eu sper sa inchidem astazi capitolul pe programul de guvernare si dupa aceea sa incepem protocolul si discutiile pe ministere si pe functia de premier", a afirmat Florin Citu, la sediul PNL, potrivit…

- PNL, PSD și UDMR continua negocierile pe programul de guvernare, dar nu au gasit un premier, nu au o structura clara a guvernului și nici nu s-au înțeles înca în cazul domeniilor sensibile. Intenția de a merge la președintele Klaus Iohannis cu un singur nume de premier nu s-a…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat, sambata, 13 noiembrie, ca discutiile pentru formarea unui nou guvern vor continua pe capitolele Finante, Munca, Justitie, Economie si Sanatate. Florin Citu si a exprimat speranta ca negocierile privind programul de guvernare se vor incheia in cursul zilei,…

- "Sunt capitole - Finante, Munca, Justitie, Economie, mai e putin si la Sanatate si cam acestea ar fi. (...) Eu sper sa inchidem astazi capitolul pe programul de guvernare si dupa aceea sa incepem protocolul si discutiile pe ministere si pe functia de premier", a afirmat Florin Citu, la sediul PNL, potrivit…

- Echipele de negociere ale PSD, PNL și UDMR care lucreaza la programul de guvernare au reușit sa inchida cateva capitole - Fonduri Europene, Externe, Aparare, Sanatate, Interne - incearca sa rezolve disputele pe temele de Justiție, Finanțe și Economie, dar discuțiile sunt departe de a se fi incheiat,…

- Se pare ca PNL și PSD s-au ințeles pana in acest moment pe ministere precum Sanatate, Fonduri Europene, Aparare, Interne și Externe, conform surselor Realitatea PLUS.Discuții au aparut pe anumite ministere precum Justiție, Finanțe, Agricultura și Munca.

- Președintele PNL Florin Cițu a declarat miercuri, 10 noiembrie, referitor la impozitarea marilor averi propusa de PSD, ca liberalii resping aceasta idee, dar ca sunt de acord cu eliminarea evaziunii fiscale.„Orice venit este deja impozitat. Este vorba daca vrem sa penalizam pe cineva care a muncit in…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata, 6 noiembrie, ca experții Partidului Social Democrat lucreaza deja la programul de guvernare, așa cum s-a convenit in negocierile purtate cu PNL pentru un viitor Guvern.„Așa cum am discutat cu Partidul Național Liberal, am inceput sa lucram la programul…