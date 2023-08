Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Radu Stefan Oprea, a declarat ca in sistemul bugetar, foarte multe posturi sunt suspendate pe ani lungi, ceea ce inseamna ca acea persoana nu isi doreste sa lucreze in domeniul respectiv si a precizat ca trebuie se se faca un pic de curatenie. ”Si noi avem o responsabilitate fata…

- Guvernul a modificat Ordonanța de Urgența prin care se urmarește desființarea a 200.000 de posturi la stat. Conform acestei OUG, toate masurile trebuie puse in aplicare pana la 1 ianuarie 2024, iar in urma reorganizarii foarte mulți șefi vor disparea.CONSULTAȚI AICI NOUL OUG CONSULTAȚI AICI…

- Guvernul iși face calcule pentru reducerea deficitului bugetar și intenționeaza sa reduca 200.000 de posturi neocupate din aparatul de stat sperand ca prin aceasta masura sa obțina intre 8 și 10 miliarde de lei. Fostul premier Florin Cițu susține ca prin aceasta masura Guvernul va realiza o economie…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a afirmat, luni seara, ca Guvernul isi doreste un sistem bugetar „mai suplu si mai eficient”. Ministrul Muncii a fost intrebat, luni seara, la Digi 24, despre reducerea a 200.000 de posturi din sistemul bugetar, cum ar fi agreat liderii coalitiei, si a afirmat:…

- La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi/funcții vacante in sistemul bugetar: •3 posturi referent – CREȘA BAIA MARE, BAIA MARE •1 ingrijitoare-ȘCOALA GIMNAZIALA DR. VICTOR BABEȘ BAIA MARE •1 inginer- ADMINISTRAȚIA BAZINALA DE APA SOMEȘ-TISA – SISTEMUL DE GOSPODARIRE…