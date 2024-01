Stiri pe aceeasi tema

- Demersuri si masurile dispuse pentru „intrarea in legalitate” a Fermei Dacilor au fost realizate cu incalcarea legii, precizeaza, marti, Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova, care anunta si sursa „probabila” a incendiului. „Din cercetarile efectuate pana in prezent a rezultat suspiciunea rezonabila…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a ieșit, vineri, 29 decembrie, intr-o conferința de presa, dupa tragedia de la Ferma Dacilor. Șapte oameni au murit, in urma incendiului devastator de la pensiunea din Tohani, iar o a opta nu a fost inca gasita. Seful DSU, Raed Arafat,…

- O casa din localitatea Vanatori Neamt a fost distrusa de un incendiu care a izbucnit in a doua zi de Craciun, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, potrivit Agerpres."La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat in interiorul si la acoperisul unei case cu…

- Un incendiu de proportii a izbucnit, marti dimineata, la Ferma Dacilor din comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani, autoritatile activand Planul Rosu de Interventie. La fata locului au fost mobilizate zece autospeciale de stingere, patru autospeciale de prima interventie si comanda, dar si patru…

- CARAȘ-SEVERIN – Este vorba despre tehnica intrata recent in dotarea ISU „Semenic“, care poate perfora materialele de construcții, permițand din exterior a stingerea incendiilor produse in interiorul incintelor! In dotarea pompierilor militari carașeni a intrat, la inceputul lunii septembrie, tehnica…

- Un acident rutier a avut loc pe varianta Ovidiu, aproape de intersectia cu Poiana, potrivit pompierilor de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU , Constanta Un apel la 112 a sesizat pompierii de la ISU Constanta pentru producerea unui accident rutier. Incidentul a avut loc pe varianta Ovidiu,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Drobeta" al judetului Mehedinti a organizat si desfasurat, joi, un exercitiu de antrenament, cu forte si mijloace in teren, privind interventia in cazul producerii unui incendiu la biblioteca Centrului Universitar Drobeta Turnu Severin, extensie a Universitatii…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta verifica cele 20 de adaposturi civile din municipiul Tulcea, pana in momentul de fata institutia neinregistrand probleme grave care sa permita aplicarea de sanctiuni.Potrivit unei adrese remise de ISU Delta la solicitarea AGERPRES, ultima verificare…