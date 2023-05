Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de trei ani și mama ei, de 27 de ani, au fost ranite intr-un accident provocat de un șofer baut. Accidentul a avut loc sambata, pe DN 1, la Hula Bradului, in județul Sibiu. „Pompierii sibieni au intervenit la un accident rutier produs pe DN 1 la Hula Bradului. Au fost mobilizate trei echipaje…

- Un tren de persoane care circula de la Turnu Severin la București a lovit miercuri o mașina Google Street View la Butoiești, la trecerea de nivel cu calea ferata. Șoferul a coborat singur din mașina aruncata pe camp, la 30 de metri de locul impactului, relateaza pe pagina de Facebook portalul local…

- Scafandrii au gasit, in noaptea de trecuta, cea de-a doua persoana cazuta in lacul Snagov, aceasta fiind decedata.Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Bucuresti-Ilfov, este vorba de o femeie in varsta de 27 de ani.Pompierii salvatori au fost alertati, ieri seara, pentru cautarea…

- Un autocar cu pasageri a explodat dupa ce a luat foc din mers. Incidentul a avut loc pe un pod din Italia. Șoferul a observat fumul care ieșea de la motor și a oprit imediat. Cei 8 pasageri aflați la bord au fost evacuați la timp. Mai multe echipaje de pompieri au reușit in cele din urma sa stinga…

- Un accident a avut loc, in urma cu puțin timp, pe drumul de centura al municipiului Bistrița. O victima a fost transportata de echipajele de prim ajutor la Spitalul Clinic Județean de Urgența Bistrița. In accident au fost implicate doua mașini, un Mercedes și un Volkswagen, care s-au acroșat pe axul…

- Pompierii din Alba au intervenit pentru stingerea unui puternic incendiu care a cuprins o brutarie, un magazin si doua garaje. Echipajele inca lucreaza pentru indepartarea efectelor.ISU Alba a intervenit, in noaptea de miercuri spre joi, pentru stingerea unui incendiu in localitatea Campeni.…

- O cisterna cu apa a ISU Suceava s-a rasturnat pe șosea in timpul unei misiuni. Pompierii se deplasau catre locul producerii unui accident rutier in timpul caruia, o alta cisterna, incarcata cu combustibil, s-a rasturnat pe marginea drumului.Potrivit ISU Suceava, cisterna incarcata cu 26 de tone de…

- In prima zi a acestei saptamani 13.03.2023 , salvatorii au intervenit pentru gestionarea a 1.580 de situatii de urgenta, cele mai numeroase dintre acestea fiind inregistrate in zona Bucuresti Ilfov si in judetele Prahova, Mures, Arges, Galati, Bihor si Iasi.La nivel national, 1.266 de misiuni au fost…