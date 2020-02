Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Savulescu, arestat in urma cu doua saptamani inItalia in urma unui mandat de urmarire internațional, a fost eliberat din arest,scrie stirileprotv.ro. Dupa ce in urma cu doua saptamani se predase la poliția din Napoli, insoțit de avocat, fostul acționar al clubului Dinamo a fost eliberat. In momentul…

- Simona Halep, 3 WTA, este calificata in turul III la Australian Open, unde o va intalni, sambata dimineața, pe kzaha Yulia Putintseva, 38 WTA.Sportiva din Constanța este cotata acum a treia favorita la cucerirea trofeului, alaturi de Petra Kvitova, cu o cota de 7.Asta dupa ce, vineri, au parasit competiția…

- Radu Mazare ramane in inchisoare, dupa ce judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție au respins joi contestația in anulare formulata de fostul primar al municipiului Constanța, anunța Agerpres. Decizia este definitiva.Fostul primar solicita sa-i fie anulata condamnarea de noua ani de inchisoare…

- Soferul care a ajuns joi cu masina in canalul de pe bulevardul Mamaia, zona Pescarie, era baut si avea permisul suspendat."Conducatorul auto in varsta de 57 de ani se afla singur in autoturism. A fost testat cu aparatul etilotest. A rezultat o valoare de 0,82 mg l alcool pur in aerul expirat. Este transportat…

- Cladirea Cazinoului din Mamaia este un monument istoric, listat CT II a B 21001.Dupa ce, in anii trecuti, in timpul mandatelor de primar ale lui Radu Mazare, arhitectura i a fost modificata intr un mod grosolan, in prezent edificiul a ajuns groapa de gunoi vezi sectiunea ldquo;galerie foto". Fotografiile…

- Ana Birchall a scris miercuri pe contul sau de Facebook ca este atacata de Radu Mazare pentru ca l-a adus in timp record in Romania. "Poate era mai bine sa-l mai fi lasat la plaja, sa-și exercite talentele de salvamar", a comentat fostul ministru al Justiției.In postarea pe care a facut-o in mediul…

- Radu Mazare incearca pe toate caile sa obțina eliberarea. Incarcerat la Penitenciarul Rahova de jumatate de an, fostul edil al Constanței are un nou termen la Curtea de Apel București, relateaza Realitatea Plus.Radu Mazare,fostul primar al Constantei cere la Curtea de Apel Bucuresti redeschiderea…