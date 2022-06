Stiri pe aceeasi tema

- Patru oameni de stiinta considerati pionierii inteligentei artificiale, printre care un francez si un canadian, au fost recompensati miercuri cu premiul spaniol Printesa de Asturias, una dintre cele mai prestigioase distinctii din lumea hispanofona, pentru contributia lor "extraordinara" in numeroase…

- Reprezentantii Celor 27 au aprobat joi un al 6-lea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, care include un embargo petrolier cu anumite scutiri dar nu prevede inscrierea pe lista neagra a celor vizati de sanctiuni a sefului Bisericii Ortodoxe Ruse, informeaza surse diplomatice citate de AFP si dpa.…

- Lista amenințarilor la siguranța naționala ar urma sa fie extinsa semnificativ prn „proiectul de lege privind activitațile de informații și contrainformații”, aflat in dezbaterea coaliției de guvernare. Potrivit G4Media.ro, proiectul de lege completeaza un pachet mai larg format din 10 proiecte de…

- Rusia a publicat vineri lista produselor autorizate pentru ''importurile paralele'', care nu necesita acordul titularilor drepturilor de proprietate intelectuala, pentru a ocoli astfel sanctiunile ce i-au fost impuse dupa lansarea agresiunii contra Ucrainei, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.…

- Ministerul Finantelor ar putea lista o noua emisiune Fidelis in trimestrul viitor, iar in perioada urmatoare se doreste participarea CEC Bank la distribuirea lor, a anuntat miercuri Mihai Calin Precup, secretar de stat in Ministerul Finantelor, la o videoconferinta privind piata de capital, noteaza…

- Cele patru romane selectate pe lista scurta a Premiului Walter Scott pentru fictiune istorica, in valoare de 25.000 de lire sterline, au fost anuntate, informeaza marti bbc.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Internationalul roman Radu Dragusin, fundasul echipei italiene Salernitana, figureaza pe locul 38 in topul celor mai buni 100 de tineri fotbalisti Under-21 din Europa, stabilit de CIES Football Observatory, informeaza cotidianul Tuttosport, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Raine Group, banca americana care se ocupa de vanzarea clubului englez de fotbal Chelsea Londra, intentioneaza sa restranga lista scurta de ofertanti la trei potentiali cumparatori, au declarat pentru Reuters surse apropiate dosarului, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…